Martina Maggiore al concerto del suo ex fidanzato Cesare Cremonini a San Siro: prima scoppia a piangere, poi abbandona l'evento a metà

Il 16 giugno si è tenuta allo stadio San Siro di Milano la seconda tappa del tour ‘Alaska Baby’ di Cesare Cremonini. Migliaia le persone presenti all’evento, testimoniato sui social da tantissimi video tra i quali è spuntato anche quello dell’ex fidanzata del cantante: Martina Maggiore. C’era anche lei alla tappa milanese del tour, insieme ad un amico che ha ripreso alcuni momenti dell’evento, due dei quali hanno però come protagonista non Cremonini ma la stessa Martina.

In un video che ha fatto il giro del web, la donna si mostra vistosamente affranta dopo aver pianto a lungo durante il concerto. “L’ho presa benissimo, non ho pianto affatto”, ironizza Martina nel breve filmato social, a cui anticipa una foto del palcoscenico con una emoticon a forma di cuore rosso e una farfalla azzurra.

Martina Maggiore scappa dal concerto dell’ex fidanzato Cesare Cremonini

A riprenderla durante il concerto è l’amico che l’ha accompagnata all’evento dell’ex fidanzato, Mauro, che fa ironia sulle lacrime di Martina Maggiore, poi la prende in giro in un video successivo, in cui si mostrano fuori dallo stadio San Siro. È l’amico a spiegare l’accaduto, ironizzando sull’emotività della ragazza: “Ce la faccio a vederlo tutto: le ultime parole di Martina Maggiore prima di costringermi a uscire a neanche metà concerto! Ora ride, ma ha pianto per tutto il tempo”. Martina, nel video, è ancora commossa ma si rivolge all’obiettivo smentendo, seppur poco convinta, le accuse dell’amico. Fatto sta che l’emozione di ascoltare il suo ex Cesare Cremonini, che a lei ha dedicato la canzone “Giovane Stupida”, è stata tale da costringerla ad abbandonare il concerto molto prima del suo finale. Ricordiamo che la loro storia d’amore è finita circa due anni fa, dopo quattro anni e mezzo insieme.

