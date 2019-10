Martina Margaret Maggiore fidanzata Cesare Cremonini/ Chi è? Nuova foto e fan deluse

Dopo aver conquistato il titolo di “latin lover”, il bel Cesare Cremonini sembra aver ritrovato l’amore al fianco di Martina Margaret Maggiore, la nuova fidanzata che sempre più spesso appare sui suoi social. Allo scatto di qualche giorno fa, che ritraeva la coppia insieme allo stadio, sugli spalti di Bologna-Roma, il cantautore bolognese ed ex leader dei Lunapop ha fatto seguire una nuova foto in sua compagnia, questa volta con un’ambientazione decisamente più magica. Alle spalle le montagne mentre entrambi sono seduti su una vespa, sorridenti e innamorati. “Buon viaggio (Share The Love)”, commenta lui nella didascalia, infrangendo a sua insaputa i cuori di sempre più follower. La giovane Martina, che secondo i beninformati farebbe ormai coppia fissa con Cremonini da quasi un anno, a quanto pare è entrata prepotentemente nella vita per lungo tempo da single del cantautore. Dopo diversi flirt e dopo la lunga relazione con la collega Malika Ayane, Cesare era rimasto sulla piazza per diverso tempo prima di ritrovare l’amore che, a quanto pare, potrebbe finalmente essere quello vero.

MARTINA MARGARET MAGGIORE, CHI È LA FIDANZATA DI CESARE CREMONINI

E mentre Martina Margaret Maggiore diventa sempre più presente negli scatti social di Cesare Cremonini, il rammarico delle fan del cantautore bolognese aumenta sempre di più. La delusione è palpabile sotto i suoi post social in cui appare con la giovane fidanzata, della quale al momento si sa ben poco, se non che è nata a Rimini ed attualmente vive nella Bologna del suo fidanzato. E tra i commenti serpeggia la disperazione: “Purtroppo prima o poi sarebbe dovuto succedere…. ha trovato una fidanzata…”, commenta una fan. “Non sono pronta a queste foto di coppia”, scrive un’altra follower, che preferisce continuare ad illudersi: “Io continuerò a credere che stiamo insieme”. Secondo le indiscrezioni, l’amore tra i due sarebbe scattato nel dicembre del 2018, quando la giovane studentessa con il fisico da modella sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore del cantante. Il resto, forse, sarà proprio Cesare Cremonini a raccontarcelo in qualche sua nuova canzone.

Visualizza questo post su Instagram 🎶 Buon viaggio (Share The Love) 😎 🛵🛵 Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini) in data: 2 Ott 2019 alle ore 3:07 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA