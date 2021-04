Martina Marinucci e Hilo, ex moglie e figlio Max Pezzali/ “13 anni di rock’n’roll”

Max Pezzali è stato sposato dal 2005 al 2013 con Martina Marinucci, con cui ha avuto un figlio, Hilo, nato il 24 settembre 2008. Dopo 8 anni di matrimonio, Max Pezzali ha annunciato la fine della sua reazione con Martina Marinucci con un tweet datato 25 agosto 2013: “Grazie Martina per questi anni straordinari, per le emozioni, per Hilo. Grazie per avermi reso una persona migliore. Buona strada Marty”, ha scritto il cantante. La risposta della ex moglie è arrivata su Facebook: “Grazie a te, per questi 13 anni di rock’n’roll… Ti voglio bene Max… Buona strada anche a te!”. Stano ai loro messaggi social, sembra che la separazione sia stata consensuale e che i due siano rimasti in buoni rapporti, anche se qualche anno prima il matrimonio era stato messo a dura prova dal flirt di Pezzali – da lui sempre negato – con la vj spagnola Eleonora Cassandra Espago.

Max Pezzali: il rapporto con il figlio Hilo

Max Pezzali è molto legato al figlio Hilo, che quest’anno compirà tredici anni. “Da quando me lo sono trovato in mano il mondo come lo conoscevo è cambiato”, ha dichiarato l’artista durante un’intervista. Tempo fa, intervistato dal settimanale Oggi, il cantante di Pavia aveva parlato del suo rapporto con il figlio: “Mi sono sempre sforzato di essere un padre amico, ma capace di avere quell’autorevolezza e quella fermezza che il mio ruolo mi impone. Ma preferisco, senza dubbio, parlare e interagire con mio figlio piuttosto che con i miei coetanei. Con lui rivivo, in formato 2.0, gli anni della mia infanzia. E poi mio figlio è simpaticissimo”. Nello studio di Verissimo, ospite lo scorso 3 aprile, per presentare il suo libro “Max90 – La mia storia”, Pezzali ha nuovamente parlato di Hilo: “Cerco di non creare barriere, gli faccio capire che di me si può fidare. Sono un papà dolce, mi piace il contatto fisico e abbracciarlo. Lo immagino ancora un bambino, anche se sta crescendo”.

