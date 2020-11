Martina Miliddi ad Amici 20/ “Mio padre è morto, mia madre neanche sa che sono qui”

Ci sono storie toccanti e drammatiche nella scuola di Amici 2020 e una di queste è quella di Martina Miliddi. La ballerina, alla fine della puntata di sabato, ha voluto ringraziare la sua insegnante e madrina e nel daytime del 18 novembre Lorella Cuccarini la convoca in sala per capire perché. “È la mia insegnate ma è anche la mia madrina, è la mia famiglia. Lei mi ha creata, non solo a livello artistico ma anche a livello di persona.” Parole importanti queste di Martina, che stuzzicano la curiosità della Cuccarini. La ballerina allora spiega che: “Lei mi ha insegnato valori che proprio non ho avuto. Ho perso mio padre quando avevo 11 anni in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei.”

Martina Miliddi: “La morte di mio padre non mi dà tregua di 10 anni”

Martina Miliddi è in lacrime mentre parla della sua vita, dei suoi genitori e di colei che le ha fatto da madre ad Amici. “La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore, è un dolore che non mi dà tregua e sono 10 anni. – ha raccontato la ballerina, per poi concentrarsi sul suo percorso – Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza. Chiamo la mia insegnate e le chiedo se la sala è libera perché ho bisogno di respirare.” La Cuccarini, toccata da queste dichiarazioni, è pronta a starle vicina in questo importante percorso.



