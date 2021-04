Martina Miliddi, Amici 2021/ Mortificata dalla Celentano usando Francesca Tocca e…

Martina Miliddi mortificata da Alessandra Celentano ad Amici 2021? Non è la prima volta che la maestra dice qualcosa di troppo contro la ballerina di latino, ma quello che è certo è che a volte la prof sa essere molto esagerata e anche oggi sarà lo stesso. Le anticipazioni rivelano che questo quarto serale per la bella sarda sarà molto complicato e tutto perché la bella morettina finirà di nuovo nel mirino della Celentano che ha voluto colpirla nel profondo lanciando un guanto di sfida che non renderà merito nemmeno alla sua pupilla, Serena. Con una comunicazione arrivata nella scuola, Martina ha scoperto che dovrà ballare contro Serena una coreografia di latino senza tacchi in modo tale da andarle incontro m solo per mettere in evidenza quanto sia incapace di fare il suo. Per girare il dito nella piaga, la prof userà Francesca Tocca, una vera e propria bomba nel latino.

AMICI 2021 SERALE ED.20/ Eliminati puntata 10 aprile e diretta: problemi per Serena

Alessandra Celentano colpisce duro Martina Miliddi e la paragona a Francesca Tocca

Le anticipazioni riportate dal Vicolodellenews rivelano che Martina Miliddi salirà sul palco ad Amici 2021 per la comparata di latino mentre sullo sfondo andrà in scena Francesca Tocca come ‘dimostrazione’. A quel punto le critiche della Celentano non mancheranno così come un ulteriore schiaffo quando l’esibizione di Martina finirà sul led mentre sarà Serena a ballare. Le cose però non andranno come vuole la maestra di classico visto che alla fine Martina porterà a casa la vittoria finale. Cos’altro succederà? Contro ogni pronostico la ballerina continuerà a rimanere nella scuola soprattutto grazie al supporto di Stefano de Martino e Stash, ormai è guerra con la Celentano? Scopriremo solo questa sera quante polemiche ci saranno.

LEGGI ANCHE:

Aka7even eliminato ad Amici 2021?/ Barcolla ma non molla ma contro Tancredi...Rosa di Grazia consola Deddy, Amici 2021/ "Non piangere, sono qui.. ti amo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA