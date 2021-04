Martina Miliddi, Amici 2021/ Piange per Tommaso e conquista Stefano De Martino!

Martina Miliddi conquista Stefano de Martino e il punto ad Amici 2021

Martina Miliddi continua a lavorare duro ad Amici 2021 anche se in molti avrebbero voluto vederla già fuori dalla scuola a favore di qualcuno come Leonardo e non solo. Le cose peggioreranno per lei proprio questa sera quando la prima manche metterà alla porta il suo grande amico Tommaso Stanzani. Il pattinatore che si è prestato alla danza in questa edizione del programma è stato spesso amico speciale per la ballerina sarda che questa sera piangerà disperata per la sua uscita già nella prima manche del programma mettendo un po’ a rischio il resto della puntata. Martina Miliddi comunque riesce a tornare di nuovo in pista e portare sul palco Show me how you burlesque esibendosi contro Serenache riceve solo il voto di Emanuele Filiberto. La sarda vince ancora contro la pupilla di Alessandra Celentano non senza polemiche perché le battute della prof non mancheranno di nuovo stasera.

Stefano de Martino contro Alessandra Celentano per Martina ad Amici 2021

Ad andare contro di lei, però, e a favore di Martina Miliddi sarà Stefano de Martino che ha apprezzato lo spettacolo intorno alla ballerina sarda e meno la coreografia da solista di Serena. Siamo sicuri che lo scontro tra i due non mancheranno ma in molti si aspettavano di vedere questa sera Grease sul palco di Amici 2021. In settimana la bella ballerina ha dimostrato ancora le sue doti canore al fianco di Raffaele proprio nelle prove del musical su cui Lorella Cuccarini, la sua insegnante, continua a spingere anche per una prospettiva futura. Il resto lo scopriremo tra qualche ora nel nuovo serale di Amici 2021.

