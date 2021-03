Martina Miliddi, Amici 2021/ Scontro con Serena e la Celentano: “Ballerina? Anche no”

Martina Miliddi allo scontro con Serena e con la Celentano ad Amici 2021

Martina Miliddi è destinata a finire di nuovo sotto la lente questa sera ad Amici 2021 e tutto per via di quello che Alessandro Celentano continua a dire di lei ormai da mesi. La ballerina di latino finisce spesso in lacrime ma anche nel mirino dell’insegnante che non solo non vede in lei una ballerina ma è convinta anche che non sia eccellente nel suo genere a differenza di altri che sono passati nella scuola ancora prima di lei. Anche questa sera andrà in scena la stessa cosa nel secondo serale di Amici 2021 e tutto perché dovrà salire sul palco per un guanto di sfida voluto dall’insegnante e che la metterà al paragone con Serena, la sua pupilla. Inutile dire che sarà proprio quest’ultima a vincere con i complimenti dei giudici e che a quel punto non solo la Celentano inveirà contro la ballerina ma anche contro Lorella Cuccarini rea di illuderla e di aver cambiato i passi di danza ad hoc per la sua prediletta.

Martina in crisi per il guanto di sfida, Umberto corre in suo aiuto

La discussione quando si tratta di Martina Miliddi prosegue sempre ad oltranza ma sembra proprio che anche questo secondo serale di Amici 2021 metterà la ballerina a rischio ma senza causarne l’eliminazione. Proprio nei giorni scorsi, durante il daytime, abbiamo visto la bella ballerina sarda in difficoltà in sala proprio per la coreografia della Celentano. Il guanto di sfida lanciato dalla maestra l’ha mandata un po’ in tilt perché la coreografia è ricca di insidie per lei ma grazie all’aiuto di Umberto in sala riesce a trovare il modo per lavorare al meglio e portarla comunque al termine. A quanto pare non è bastato visto che nemmeno con le opportune modifiche volute dalla Celentano, la morettina è riuscita a vincere la sfida finendo poi al ballottaggio.

