Martina Miliddi ci riprova con Aka7even?/ Il gesto che insinua il dubbio

Aka7even e Martina Miliddi: lei si palesa di nuovo vicina all’ex, dopo Amici

Ritorno di fiamma all’orizzonte tra Martina Miliddi e Aka7even? Questo è l’interrogativo generale dal momento che in rete é diventato virale un video che immortala la latinista mentre é a distanza ravvicinata rispetto allo storico ex conosciuto ad Amici 20, l’edizione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi, in occasione della loro partecipazione recente a Battiti live 2022.

Il viaggio estivo itinerante nel cuore della musica ha accolto nella stessa tappa i due ex, Martina nel ruolo di ballerina professionista del corpo di ballo e Aka7even al secolo Luca Marzano come cantante ospite dello show, e in occasione delle prove di Battiti live la ballerina ha palesato un gesto di vicinanza verso l’ex.

Così come emerge da un curioso video diventato virale su Twitter, nel mezzo delle prove che Aka7even stava tenendo del singolo a lei ispirato, Mi manchi, Martina Miliddi si é affacciata sul palco palesandosi orgogliosa del successo del brano, che ha regalato emozioni infinite ai telespettatori di Amici ai tempi in cui Luca era solito esibirsi al talent con la canzone dedicata alla storia d’amore nata e naufragata in tv. Nella celebre scuola, com’é ormai risaputo, Aka7even finì in preda ad una crisi una volta appreso dal “rivale” cantante e amico Raffaele Renda che Martina si fosse allontanata da lui per un interesse nutrito verso quest’ultimo. Il cantante napoletano finì persino per mollare un pugno sulle pareti della scuola, una volta compreso di essere diventato protagonista di un triangolo amoroso, ancora prima che la storia con lei giungesse pubblicamente al capolinea con l’indifferenza che iniziò improvvisamente a palesarsi tra i due tra i banchi di scuola.

Martina Miliddi rompe con Raffaele per Aka7even?

E ora che Martina palesa sul palco ad Aka7even, la sua vicinanza, come potrebbero definirsi i rapporti tra i due talenti dopo Amici? Due sono le ipotesi che si sollevano, a conti fatti: Martina potrebbe aver chiarito con Aka7even e i due potrebbero essere diventati amici dopo la fine della loro lovestory, che a detta della ballerina é stata dettata dalla scelta di entrambi di dedicarsi ai loro studi intrapresi nel ballo e nel canto, ad Amici, o in alternativa lei potrebbe voler tentare ora un riavvicinamento con Aka7even, in prospettiva di un chiarimento sul loro trascorso e/o un ritorno di fiamma tra loro.

Nel frattempo, tuttavia, Martina Miliddi e Raffaele Renda sembrerebbero inseparabili e la loro lovestory ufficializzata dai diretti interessati dopo Amici 20 proseguirebbe a gonfie vele.











