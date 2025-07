Martina Miliddi, dopo aver partecipato ad Amici, approda sul palco di San Siro dove balla durante il concerto di Gabry Ponte.

Da Amici ai grandi palcoscenici il passo è breve non solo per i cantanti, ma anche per i ballerini che hanno mosso i primi passi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra i vari ex allievi che stanno continuando la propria carriera c’è sicuramente Martina Miliddi che, dopo essersi fatta conoscere come come ballerina, ha continuato a danzare sia in tv che altrove. Da diverse edizioni, infatti, Martina fa parte del corpo di ballo di Battiti Live e, anche durante l’edizione 2025 che sarà trasmessa tra canale 5, si esibirà insieme agli altri ballerini durante le esibizioni dei vari cantanti.

Martina, tuttavia, ha anche conquistato Gabry Ponte e, durante il concerto che il dj ha tenuto a San Siro, ha ballato con tutto il corpo di ballo di cui ha fatto parte anche Mattia Zenzola.

Le parole di Martina Miliddi dopo il concerto a San Siro di Gabry Ponte

Grande emozione per Martina Miliddi che, dopo aver danzato sul palco di San Siro esibendosi davanti a migliaia di persone durante il concerto di Gabry Ponte, ha affidato ai social non solo i suoi ringraziamenti, ma anche le emozioni provate nell’esibirsi davanti a tante persone.

“San Siro. Non ho ancora metabolizzato, sono ancora incredula.. Alcuni palchi li vedi e un po’ li sogni, ma dentro di te sai che sono lontani da tutto il tuo mondo. Mi do una ca**o di pacca sulla spalla, per tutto il mio passato a combattere per avere questo. Probabilmente per tante persone sarà niente ma per me ora è tutto e io lo voglio vivere così, con tanta innocenza e consapevolezza allo stesso tempo.. E’ stato bellissimo. 56 mila persone, lo ricorderò per sempre!”, scrive Martina.