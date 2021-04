Martina Miliddi, dedica a Raffaele Renda ad Amici 2021/ “Spacca Love”, e Aka7even?

Martina Miliddi scrive ad un concorrente rimasto nella scuola di Amici 2021 ma non ad Aka7even come tutti noi potevamo immaginare e nemmeno a Deddy con il quale si è stretta forte sabato sera nel momento del responso del ballottaggio, bensì all’ex amico (e non solo) Raffaele Renda. Chi ha seguito il programma sa bene che ad un certo punto la ballerina aveva mollato gli ormeggi con Aka7even proprio per dirottare il suo interesse su Raffaele, in effetti la sua prima scelta, ma poi davanti ad un suo rifiuto ha pensato bene di tornare sui suoi passi e, quindi, ripiegare di nuovo sul cantante di Anna Pettinelli. Da allora sono ormai passati dei mesi ma, a quanto pare, Martina non ha mai smesso di pensare a lui e guardarlo con un certo affetto tanto che, tornata a casa e pronta a riprendere in mano la sua quotidianità, ha pensato bene di dedicare una lettera speciale proprio a lui.

Dimenticato quindi l’affaire Aka7even, che ha salutato con affetto proprio nel pomeridiano di ieri di Amici 2021, adesso la ballerina è tornata a scrivere e parlare proprio di Raffaele Renda. Pubblicando una serie di foto sue insieme al cantante proprio tratte dalle ultime scattate al serale, Martina ha dedicato una storia di Instagram all’amico scrivendo: “Ti guardo da casa. Spacca love”. Naturalmente non ci sono indizi riguardo ad un suo rinnovato interesse amoroso ma quello che è certo, è che la giovane ha avuto un unico pensiero, proprio quello di fare la sua dolce dedica a Raffaele e non ad Aka7even nonostante la messa in onda del pomeridiano di ieri che li ha visti protagonisti.

