Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati dopo Amici 2021?/ L’anello di lui…

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono fidanzati? Dopo la fine di Amici 2021 sembra che per i due ci possa essere il lieto fine, quel momento di privacy e di passione che forse non poteva prendere forma per via delle telecamere della casetta ma anche per la semi relazione che la ballerina sarda ha avuto con un altro cantante, Aka7even. Proprio oggi ospite a Verissimo la bella ballerina spiegherà che la sua relazione con Aka7even è finita prima di uscire dalla scuola ma, intanto, non si sbilancia quando parla di Raffaele liquidando le domande parlando di quello che la aspetta nella danza e di essersi concentrata adesso su quello: “Non mi sono pentita di niente, porterò nel cuore tutto quello che è successo”. Questo significa che la relazione con il cantante è reale oppure no?

Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati dopo Amici 2021?

Al momento non ci sono novità importanti ma, soprattutto, ufficiali, visto che Martina Miliddi ha rivolto proprio al cantante il primo pensiero, con una dedica speciale etichettandolo come “love” e in una diretta social è apparsa al fianco di un altro cantante di Amici 2021, Leonardo, sfoggiando quello che sembra l’anello che proprio Raffaele portava al mignolo al momento dei saluti con Martina Miliddi sabato scorso dopo l’eliminazione della ballerina in casetta. Cosa rivelerà oggi pomeriggio a riguardo e, soprattutto, cosa succederà quando Raffaele lascerà la scuola (Magari proprio questa sera)?

