Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati?/ Mano sulla gamba e battutine dopo Amici

Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati dopo Amici 2021? E’ ancora presto per dirlo anche se tutti gli indizi fanno pensare proprio di sì. Sui due si parla di gossip e di un avvicinamento ormai da dopo l’uscita di Martina dalla scuola (quando lei ha ammesso di aver chiuso con Aka7even ancora prima di uscire dalla scuola) e poi con la sua reunion con Raffaele Renda. I due non hanno mai confermato che tra loro ci sia del tenero ma gli ultimi scatti postati da Martina proprio sui social lasciano pensare il contrario. Martina Miliddi si trova nella sua Cagliari e lì l’ha raggiunta proprio il cantante calabrese. In un primo momento vediamo la sua mano sulla gamba della ballerina mentre sullo sfondo c’è il mare, e subito dopo eccolo il cantante in auto pronto a cantare la sua canzone, Focu Meu, in uscita in queste ore.

Martina Miliddi e Raffaele Renda fidanzati dopo Amici 2021?

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono fidanzati quindi oppure no? I due si sono conosciuti all’interno della Scuola di Maria De Filippi ma poi lei ha provato un approccio con il cantante ma senza ottenere molto. Alla fine ha deciso di ripiegare su Luca Marzano, in arte Aka7even, ma poi ogni cosa è tornato al suo posto e non si è parlato d’altro fino a che i due non si sono ritrovati insieme fuori da Amici 2021. Lui canta per lei nelle storie mentre la ballerina gli scrive sui social al grido di “Sei carino possiamo conoscerci” e lui risponde a tono invitandola a scrivergli in DM. Insomma i due ex di Amici 2021 stanno facendo sognare i fan e il fatto che si trovino insieme addirittura a Cagliari sembra essere ormai la conferma ufficiale che tutti aspettavano.

