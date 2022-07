Martina Miliddi e Raffaele Rendi ancora insieme?/ La verità sulla coppia di “Amici”

Marta Miliddi colpo di fulmine per Raffaele Renda nella scuola di Amici

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono conosciuti nel talent show di Amici, condotto da Maria De Filippi. La loro coppia è una delle poche che ha resistito alla prova del tempo e alla quotidianità; sono molto amati e seguiti sui social. La loro storia però, inizialmente è stata sotto il mirino delle critiche.

La ballerina, agli esordi del programma, ha avuto una relazione con Aka7even il cantante alunno di Anna Pettinelli; i due hanno rotto dopo pochi mesi. L’allieva di Amici aveva confessato di provare attrazione per Raffaele Renda, il quale per rispetto al suo collega non si è proposto alla ballerina. Dopo la rottura tra Martina Miliddi e Aka7even, finalmente i due hanno trovato il coraggio di amarsi e di viversi. La loro coppia ha subito polemiche per via della precedente relazione della ballerina con il cantante napoletano, ma ora sono molto amati sui social.

Martina Miliddi e Raffaele Renda: come sta oggi la coppia di Amici

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono ancora insieme, sempre più innamorati e complici. Dopo Amici, la coppia si è vissuta appieno nonostante la distanza che li separa: lei vive in Sardegna e lui in Calabria. I due ex allievi sono stati molto vicini, sfruttando ogni occasione per incontrarsi e dividere del tempo insieme.

Ora, la coppia sta vivendo un momento di ulteriore distanza a causa dei loro impegni lavorativi. La ballerina è alle prese con Battiti Live, visto che è entrata a far parte del corpo di ballo del programma. Il cantante è in giro per l’Italia a promuovere la sua musica e i suoi brani. In molti casi questo tipo di allontanamento ha provocato la rottura di diversi rapporti, ultimo quello tra Alex e Cosmary che hanno annunciato la fine della loro storia pochi giorni fa. Non è lo stesso per la ballerina e il cantante; il loro rapporto sembra resistere agli impegni, distanza e lavoro. L’artista calabrese ha postato diverse stories su Instagram, per supportare la fidanzata a Battiti Live dichiarandosi orgoglioso di lei segno che tutto procede per il meglio.

