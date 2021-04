Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021?/ Raimondo Todaro e Valentin la giudicano…

Martina Miliddi eliminata ad Amici 2021 dopo la bocciatura di Raimondo Todaro?

Martina Miliddi continua a far discutere e non solo nella scuola di Amici 2021 dove ogni giorno Alessandra Celentano è pronta a ricordarle che non sa ballare nemmeno quando si tratta di fare latino. La dimostrazione l’ha data, con tanto di polemiche e critiche, già sabato scorso quando ha spinto la ballerina ad esibirsi mentre alle sue spalle andava in scena l’eccellenza ovvero la bella Francesca Tocca, con i risultati che sono stati sotto gli occhi di tutti. Come se questo non bastasse, in settimana Martina si è esibita davanti ad un maestro ed ex della Tocca, Raimondo Todaro. Anche lui sembra propenso a pensare che Martina non sia eccellente nella sua materia e così, dopo l’esibizione, in collegamento, ha detto la sua a riguardo. Dopo la sua rumba, il maestro ha commentato: “Sei un ammasso di istinto, in mezzo a un casino di tecnica. Si vede che sei acerba, si vede che tante cose non le hai studiate e non le sai. Ma non è un problema, sono cose che si possono imparare. Devi lavorare tanto sui piedi, le mezze non le usi mai ed è per questo che perdi l’equilibrio, non usi bene i piedi”.

Dall’altro lato c’è Valentin (ex rivale in amore di Todaro) che invece promuove Martina Miliddi di Amici 2021 liquidando tutti gli altri rei di non sapere niente della loro danza, ma allora dove sta la verità? Le anticipazioni di Amici 2021 rivelano che la bella sarda oggi salirà sul palco ancora contro Serena e che ancora una volta uscirà fuori da perdente proprio nel latino e questa volta nemmeno Stefano de Martino potrà salvarla dal ballottaggio e, quindi, dal rischio di uscire dalla scuola già questa sera. Alla fine sarà lei al ballottaggio co Deddy, chi sarà eliminato? Con molta probabilità proprio la ballerina.

