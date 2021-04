Martina Miliddi, eliminata Amici 2021/ Non ringrazia Alessandra Celentano

Martina Miliddi ha lasciato Amici 2021, la ballerina di latino è stata eliminata nell’ultima puntata del talent show di Canale 5. Poche ore dopo la sua uscita di scena dal serale di Amici, Martina ha scritto un lungo post su Instagram per commentare la sua esperienza nel programma e ringraziare alcune persone che ha incontrato in questi mesi e che l’hanno aiutata ad arrivare fino al serale: da Lorella Cuccarini, ai ballerini Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Nessun riferimento ad Alessandra Celentano, che non ha mai nascosto di non ritenere Martina una ballerina all’altezza del serale del talent show. “Si conclude per me la mia esperienza ad Amici20 non posso che ringraziare Amici per questa bellissima opportunità. Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata”, ha scritto Martina.

Nel suo lungo post Martina Miliddi ha ringraziato anche Umberto Gaudino e Francesca Tocca “per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me. Ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato”. Non è mancata una frecciatina, nemmeno troppo velata, a chi l’ha giudicata negativamente: “Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio lì, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita”. Dentro la scuola Martina aveva iniziato una relazione con Aka7even, terminata a causa dei dubbi della ballerina che a un certo punto aveva manifestato palesemente il suo interesse per Raffaele Rende. Il cantante, però, non si è avvicinato alla ex fidanzata nemmeno dopo l’esito del ballottaggio con Deddy che ha sancito l’eliminazione della ballerina.

