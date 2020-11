Martina Miliddi eliminata?/ “Sono stanca fisicamente, in casa..” (Amici 2020)

Martina Miliddi eliminata ad Amici 2020?

Martina Miliddi eliminata ad Amici 2020? Il nuovo pomeridiano del programma potrebbe fare la sua prima vittima perché se sabato scorso tutti sono riusciti a tenere stretto il proprio banco e la propria felpa, ma sarà così anche oggi? Ad avanzare delle critiche ai danni di Martina settimana scorsa è stata Alessandra Celentano che la trova una ragazzina che prova ad imitare una donna, una ballerina di danza latina. Dopo la puntata di sabato scorso, Lorella Cuccarini ha incontrato la sua ballerina per sincerarsi un po’ delle sue condizioni e lei ha svelato di non essere ferita dalle parole dell’insegnante e di essersele fatte scivolare addosso. La sua maestra la guarda un po’ e poi continua: “Ma come stai fisicamente?” a quel punto la ballerina sarda ammette di sentirsi molto stanca fisicamente e proprio per questo ha ottenuto 24 ore di riposo ma tornata in sala le cose non sono cambiate.

Martina Miliddi stanca fisicamente tra pulizie e… critiche?

Umberto Gaudino ha lavorato con Martina Miliddi ma lei continua a dire di essere stanca, di non riuscire fisicamente a portare a termine la coreografia in maniera dignitosa, ma sarà davvero questo il motivo di quella che sembra essere una crisi ad Amici 200? Mentre le sue immagini andranno in onda, si sentiva in sottofondo proprio il giudizio di Alessandra Celentano lasciando intendere che in fondo le sue parole l’hanno colpita nel profondo. Come finirà per Martina alla fine? La ballerina continuerà a provare ammettendo di essere stanca per via di una vita un po’ sregolata in cui va a letto davvero molto tardi per alzarsi poi presto per andare a lezione di classico. In mezzo ci sono le pulizie che continua a fare in casa come se fosse la donna delle pulizie. A questo punto Umberto la invita a mettere la danza al primo posto e non il resto, il suo consiglio servirà?



