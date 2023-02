Martina Miliddi, ex di Amici, pazza di Ultimo: gag a Viva Rai2/ Fiorello fa da ‘Cupido’: “Lei ti ama!”

Martina Miliddi, la ballerina ex di Amici pazza di Ultimo: Fiorello interviene

Ieri, oltre al Festival di Sanremo 2023, ha anche esordito Viva Rai2 – Viva Sanremo, lo show condotto da Fiorello eccezionalmente su Rai1 e subito dopo la fine del Festival. Chi conosce lo show sa che il conduttore è affiancato da un gruppo di ballerini, tra i quali anche ex di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5. Tra questi c’è Martina Miliddi, ballerina di latino americano che proprio ieri è stata protagonista di una gag che ha coinvolto anche Ultimo.

Testo "Alba" canzone Ultimo/ Significato: metafora di rinascita e cura

Fiorello, nel corso della puntata, si è infatti collegato con Ultimo, direttamente nella sua camera d’albergo. Il cantante, a letto, ha scambiato due chiacchiere col conduttore che ha poi spostato l’attenzione su una imbarazzatissima Martina.

Fiorello fa da Cupido tra Martina Miliddi e Ultimo

“Ti devo far fare un saluto dalla nostra Martina, la nostra piccola Cleopatra di Cagliari che è una tua fan!” ha esordito Fiorello rivolgendosi ad Ultimo e scatenando l’imbarazzo di Martina. La ballerina è riuscita a dire solo un molto imbarazzato “Ciao Niccolò!” (vero nome di Ultimo), ed è stato però Fiorello a continuare dicendo al cantante “Lei ti ama!” Il conduttore non si è però fermato qui e, anzi, ha proseguito nell’indagare sulla vita amorosa di Ultimo, chiedendogli se nel letto in cui appariva dal collegamento fosse sole. Quando lui inquadra il cuscino vuoto al suo fianco, Fiorello allora si rivolge a Martina, facendole notare la presenza di un posto libero accanto al cantante.

ULTIMO, A SANREMO 2023 CANTA ALBA/ Pubblico grida: sopravvalutato

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2023: litigio tra Ultimo e Fedez?/ Non si presenta a Muschio Selvaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA