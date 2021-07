Martina Miliddi, ex fidanzata Aka7even/ “Raffaele Renda? Scelta fatta col cuore”

Dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even (al secolo Luca Marzano) aveva iniziato una relazione con la ballerina Martina Miliddi. I due si sono innamorati dall’inizio dell’anno scolastico ma nel corso dei mesi Martina ha cominciato a manifestare qualche perplessità, confusa dai suoi sentimenti per Raffaele Renda, altro cantante. Alla fine la relazione tra Martina e Aka7even è finita. “Siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene. Il resto non ve lo dico. Però gli voglio un sacco di bene, e anche lui. Siamo legati, tanto tanto tanto tanto”, ha detto la ballerina in una diretta Instagram, poco dopo la sua uscita dal talent show.

Martina Miliddi: felice con Raffaele Renda

Qualche settimana fa Martina Miliddi e Raffaele Renda sono usciti allo scoperto, confermando le voci che si rincorrevano da tempo. Intervistata da DiPiù Tv, Martina Miliddi ha detto di essere felice insieme al cantante di Focu Meu: “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”. Purtroppo i due ragazzi sono stati presi di mira da alcuni haters, con attacchi e offese gratuite: “Ho visto tanta tristezza e frustrazione, commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale. Pesate ciò che dite e non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo perché le nostre vite di ‘dominio pubblico’ perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti”, ha scritto Raffaele sui social.

