Martina Miliddi fidanzata con Raffaele Renda, pioggi di insulti/ “Tempo sprecato…”

Martina Miliddi ha ufficializzato la sua relazione con Raffaele Renda. I fans di Amici, però, non hanno reagito benissimo alla notizia commentando la prima foto di coppia pubblicata dalla ballerina e commentando il post con una serie di insulti. Felice e sicura della scelta fatta, Martina non è rimasta in silenzio, ma ha deciso di rispondere pubblicamente agli haters. Di fronte ad offese gratuite e ingiustificabili, infatti, la Miliddi ha pubblicato uno screen con tutti gli insulti ricevuti rispondendo con eleganza. “Vi abbraccio forte”, ha scritto la ballerina che, dopo la fine della storia con Aka7even, ha ritrovato la serenità accanto a Raffaele. Tuttavia, la ballerina ha deciso di mettere a tacere definitivamente gli haters condividendo anche la foto di un bacio con Raffaele accompagnata da un lungo sfogo.

Lo sfogo di Martina Miliddi contro gli haters

Martina Miliddi risponde con schiettezza agli insulti che le hanno scritto gli haters dopo aver avuto la confer,a della sua storia con Raffaele Renda. “Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è”, ha scritto su una foto in cui bacia il fidanzato. Poi conclude dando un consiglio a tutti gli haters: “Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.

