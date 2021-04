Martina Miliddi “Flirt con Stefano De Martino? Aiuto!”/ Dopo Amici: “Non capisco..”

Martina Miliddi sta flirtando con Stefano de Martino oppure no? Ormai da giorni si parla di questo, da quando la ballerina è uscita da Amici 2021 e da quando, ospite a Verissimo, ha detto la sua riguardo alla sua vita privata. Al momento la ballerina ha deciso di concentrarsi proprio sulla sua vita da ballerina pronta a prendere tutto quello che arriverà adesso che ha lasciato il programma ma, dall’altro lato, ci sono delle cose rimaste in sospeso proprio come il presunto flirt con Stefano de Martino che in molti già credevano in corso d’opera. Proprio quando sabato da Silvia Toffanin la ballerina ha confermato che il suo rapporto con Aka7even si è concluso e in molti hanno pensato subito che fosse per via di Stefano de Martino ma, a quanto pare, non è così.

Martina Miliddi “Flirt con Stefano De Martino dopo Amici 2021? Aiuto!”

A rispondere ai gossip e alle domande dei fan è stata la diretta interessata che, durante una diretta su Instagram, si è detta sconcertata da questi gossip e, in particolare, ha liquidato la cosa al grido di: “Aiuto, non sto capendo”. Chiusa in casetta a lavoro sul serale, Martina Miliddi non ha avuto modo di seguire il gossip e lo stesso è successo in quest’ultima settimana in cui il vortice delle cose da fare l’ha travolta. Forse la bella sarda non ha avuto modo di seguire le evoluzioni che riguardano la sua vita privata riguardo al gossip e quindi non sapeva che in molti avevano collegato le continue promozioni di Stefano de Martino proprio ad un possibile interesse amoroso. Cosa succederà nei prossimi giorni?

