Martina Miliddi lascia Aka7Seven ad Amici 2021 per Raffaele/ Lui: “Non mi meritate”

Problemi di cuore nella scuola di Amici 2021. Sin dalle prime settimane di convivenza in casetta, tra la ballerina Martina e il cantautore Aka7Seven, all’anagrafe Luca Marzano, era nata una simpatia che si è poi trasformata in un vero sentimento. Se, tuttavia, l’amore di Luca nei confronti di Martina è cresciuto, la ballerina ha fatto un passo indietro nel momento in cui ha capito di provare qualcosa per Raffaele Rende, il cantante che, nel daytime di oggi si è scontrato con Rudy Zerbi. Luca, di fronte ai dubbi di Martina, ha deciso di affrontare l’argomento per non dover continuare a soffrire. Martina, infatti, si era già allontanata da Luca salvo, poi, tornare sui suoi passi. Stavolta, invece, pare che la ballerina abbia deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Aka7Seven.

“Quindi non vuoi stare con me. Sempre per Raffaele?”, chiede il cantante a cui Martina risponde affermativamente. “E non solo”, aggiunge la ballerina. “Quindi è finita?”, dice Aka e la ballerina annuisce. “Sappi che io non te ne faccio una colpa. Però ci tengo a dirti che da parte mia avrai zero”, continua Luca non nascondendo la propria delusione.

LA REAZIONE DI AKA7SEVEN DOPO LA FINE DELLA STORIA CON MARTINA AD AMICI 2021

Aka7Seven non ha mai nascosto di provare un forte sentimento nei confronti di Martina Miliddi la quale, dopo aver iniziato una storia con lui, ha capito di provare qualcosa per il cantante Raffaele. Una dura realtà da accettare per Luca Marzano che, di fronte alla decisione della ballerina di chiudere definitivamente, non ha nascosto la propria amarezza. “Non ci sarò più. Sappi solo che per te ci saranno sempre buone parole. Non sono una persona che infanga dove ha mangiato. Mai. Però tu e anche lui evitatemi, perché non penso mi meritiate. Devi metterti nei miei panni. È l’ultima conversazione che voglio avere con te. Sei pregata di rispondermi, poi ti lascerò libero. Ti auguro solo di trovare qualcuno che possa trattarti meglio di quanto ti ho trattata io. Ti ho apprezzato fino in fondo. Mi dispiace davvero tanto perché eravamo una bella coppia. Il sentimento nei miei confronti è sparito?”. Martina, dopo aver lasciato Aka7Seven, ha parlato con Raffaele il quale, per ora, pare non si sia sbilanciato.





