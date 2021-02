Martina Miliddi, maglia sospesa ad Amici 2021?/ Lorella Cuccarini furiosa e i fan…

Sta per consumarsi il Martina gate ad Amici 2021? Molto spesso la ballerina sarda è stata presa di mira per via della sua poca tecnica in altre discipline, per il fatto di avere difficoltà nei passi a due che non ha mai fatto e anche un po’ rispetto alla sua materia, il latino, ma dalla sua parte, almeno fino a qualche tempo fa, si è sempre schierata Lorella Cuccarini. Le cose sono cambiate quando in casa i ragazzi hanno scoperto che ci sono stati dei voti sul loro lavoro e che proprio Martina è una delle ultime in classifica in questo momento, almeno secondo il giudizio dei professori che non è nemmeno sufficiente. Proprio questo risultato ha mandato in tilt la ballerina ma, soprattutto, il suo pubblico che ha iniziato ad inveire proprio contro Lorella Cuccarini rea di averla illusa in questi mesi e non solo per la danza ma anche per la questione dei musical.

Martina Miliddi, maglia sospesa? Lorella Cuccarini furiosa con la sua ballerina ma…

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2021, rivelano che per Martina Miliddi arriverà la sospensione della maglia da parte di Lorella Cuccarini ma, almeno ufficialmente, non per via dei suoi scarsi risultati o per il suo percorso poco soddisfacente ma per il fatto che in settimana ha mostrato poca professionalità ed educazione andando via dallo studio durante le prove generali. La sua situazione a questo punto potrebbe essere critica perché se ai bassi voti sommiamo anche il fatto che la sua maglia è sospesa, il giudizio per lei potrebbe essere negativo ad un passo dal giro di boa e dal serale. Cosa farà il pubblico a quel punto?



© RIPRODUZIONE RISERVATA