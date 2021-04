Martina Miliddi “Mio padre è morto, io ballo per lui”/ “La mia vera madre è la mia insegnante di danza”

Martina Miliddi oggi sarà ospite di Verissimo e non solo per raccontare la sua storia e il suo percorso ad Amici 2021 ma anche per tutto quello che è successo nella sua vita. Chi ha seguito il talent show sa bene che la ballerina sarda ha raccontato il motivo che l’ha portata ad appassionarsi e studiare danza tanto da volerne fare una professione e, in particolare, sin dal primo giorno ha affrontato la questione della morte del padre. Sembra infatti che l’uomo sia morto in un incidente lasciandola quando era ancora piccola e affidandola quindi alla madre con la quale, però, il rapporto non stanno mai idilliaco: “Il nostro rapporto è in silenzio, ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”. E il padre? Proprio lui la guardava con gli occhi lucidi quando danzava da piccola e per questo ha deciso di continuare: “Ho sempre cercato di ricordalo con la danza. Quando mi manca ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo con gli occhi lucidi, era fiero di me. Spero che stia guardando anche quello che sono oggi”.

Martina Miliddi a Verissimo: “Mio padre è morto, io ballo per lui”

Le rivelazioni di Martina Miliddi a Verissimo non riguarderanno solo il suo passato ma anche il suo percorso ad Amici 2021 di cui ha deciso di ricordare solo il bello. A remare contro di lei c’è stata sempre Aelessandra Celentano che l’ha giudicata come poco portata per la danza e anche poco interessante anche nel suo stile, il latino. Alla fine proprio sabato scorso la giovane ha lasciato la scuola in lacrime abbracciando i suoi compagni e augurando il meglio sia a quello che possiamo definire l’ex, Aka7even, e anche al suo amico speciale, Raffaele Renda.

