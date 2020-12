Martina Miliddi piange per il papà morto/ Emozioni ad Amici 20: “Le fragilità…”

Martina Miliddi piange ad Amici 20 ballando per e con il padre con cui ha condiviso la passione per la musica di Laura Pausini. Da quando il padre è morto per un incidente stradale, Martina non ha più ascoltato una canzone di Laura Pausini tenendo per sé le sue fragilità. Fragilità che Lorella Cuccarini ha chiesto a Martina di portare in scena. L’insegnante ha preparato una coreografia sulle note di “Incancellabile”, uno dei brani più cari alla ballerina che non trattiene le lacrime ballando per il padre che era il pilastro della sua vita. “Perdere mio padre mi ha spezzato il cuore, è stata tantissimo dura. È un capitolo che non riesco a chiudere, è un dolore che non mi dà tregua da dieci anni. A dieci anni volevo scappare perché ho perso la persona più importante della mia vita”, ha detto la ballerina durante i primi giorni di scuola.

MARTINA MILIDDI EMOZIONA AD AMICI 20

Con la foto del papà e il suo ricordo nel cuore, Martina si è emozionata, ma ha soprattutto emozionato tutti, compresa l’insegnante Veronica Peparini che, al termine dell’esibizione, ha ammesso che, per lei, sarebbe stato difficile giudicare tale performance se fosse stata al posto di Lorella Cuccarini. “Ti sei commossa tu, si è commosso Esa che si vergogna come un ladro, Leonardo, Rosa, Kika, Sangiovanni”, commenta Maria De Filippi che esorta poi Martina a tenere dentro di sé il ricordo del padre che la accompagnerà per sempre. “Quando si portano sul palco le proprie fragilità, i propri dolori, si arriva al cuore delle persone anche con poca tecnica”, afferma Lorella Cuccarini che restituisce la maglia alla ballerina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA