Martina Miliddi “Raffaele Renda mi fa stare bene”/ “Dopo Aka7even ho cercato..”

Dopo un percorso ad Amici 20, Martina Miliddi si è ritrovata nel bel mezzo della tempesta del gossip e tutto per via della sua mancata liason (almeno fuori dalla scuola) con Aka7even e quella iniziata con Raffaele Renda. Chi ha seguito il programma sa bene che la ballerina alla fine tornava sempre dal cantante calabrese ma era proprio lui all’epoca a tirare il freno a meno fino a quando, una volta fuori, non si sono ritrovati, conosciuti meglio e lasciati andare all’amore. Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno rivelato la loro relazione e dalle pagine di DiPiú Tv, la coppia ha rivelato di aver messo alle spalle il periodo che la sarda ha passato al fianco di Aka7even, lei stessa ha rivelato: “La mia scelta, fatta con il cuore, mi rende felice. Raffaele e io siamo solo due ragazzi di vent’anni che si vogliono godere la vita. Ora più che mai”.

Martina Miliddi “Raffaele Renda mi fa stare bene”, capitolo chiuso con Aka7even e non solo

Confermata quindi la liason tra i due e non solo a parole ma anche a gesti visto che lui è già volato a Cagliari, città di Martina Miliddi, e i due continuano a vedersi e postare sui social foto e video che li ritraggono insieme. Raffaele fino alla fine del programma ha sempre voluto mantenere il rispetto nei confronti di Aka7even trattenendosi un po’ sui sentimenti che provava per Martina ma una volta fuori dalla scuola sembra che siano saltati i ponti tant’è che i tre non si seguono più nemmeno sui social. Luca è lanciatissimo nel lavoro e siamo sicuri che si è consolato presto visto che per il suo video ha scelto Klaudia Pepa e riguardo alla sua ex ha rilanciato: “Non mi interessa nulla”. Avanti la prossima quindi…

