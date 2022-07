Martina Miliddi, ricordo struggente del padre “Non mi sento abbandonata”/ L’ex Amici…

Martina Miliddi e la morte del padre

Martina Miliddi, in un’intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, la sua ex insegnante di danza ai tempi di Amici all’interno del format “Dimmi di te”, non solo ha parlato della storia d’amore con Raffaele Renda, ma ha ricordato anche il legame che aveva con il padre scomparso quando era una bambina. Un grande dolore per la ballerina che, oggi, dopo dodici anni, porta nel cuore gli insegnamenti e l’amore che il padre le ha sempre dato.

“Un paio di giorni fa ha fatto 12 anni e non te lo dico con il cuore spezzato o con il nervoso” – ha spiegato la ballerina a Lorella Cuccarini. “E’ andato, ma non è andato. Lo ricordo con troppo amore, non ho motivo di essere arrabbiata. Non mi sento abbandonata . Mi ha aiutata anche esprimermi attraverso la danza. Ad oggi te ne parlo col sorriso. Prima te lo avrei raccontato con grande dolore“, ha detto.

Martina Miliddi e il rapporto con Maria De Filippi

Durante il lungo percorso nella scuola di Amici, Martina Miliddi ha avuto modo di conoscere anche Maria De Filippi, da sempre vicinissima ai ragazzi che si mettono totalmente in gioco all’interno della scuola più famosa d’Italia. Com’è oggi il rapporto tra Martina e la conduttrice e cosa le ha lasciato come insegnamento?

“Maria è opportunità. Chi vuole vivere di questo è consapevole che si deve mettere in gioco. Fare del talento un’arma. ti dà questa opportunità per far sì che si avveri. Magari non capita subito, però mi dà l’opportunità di dire ho fatto quel percorso. Amici era una scuola di vita”, ha concluso.

