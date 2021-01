Martina Miliddi Vs Erica, sfida ad Amici 2021/ Piange per colpa della Peparini e…

Martina Miliddi contro Erica, questa è una delle sfide che vedremo oggi pomeriggio ad Amici 2021. Il programma torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui la ballerina sarda finirà di nuovo al centro dello studio per uno scontro con una ballerina che ha già saputo attirare l’attenzione di tutti, ma perché? In uno degli ultimi pomeridiani della settimana Martina Miliddi ha ricevuto la temuta busta rossa che ha letto in sala con accanto Aka7even, ormai la sua dolce metà nella scuola.

La lettera contenuta all’interno la informa che sabato pomeriggio avrà una sfida da fare perché secondo Veronica Peparini c’è Erica che merita di entrare in quanto una ballerina matura e con un bel movimento che può lavorare bene anche in altri ambiti e non solo in quello latino come, invece, fa Martina. La cosa l’ha messa in crisi tanto da sciogliersi in lacrime consolata dal suo fidanzato almeno fino a quando non si è dovuta ripresentare in sala.

Martina Miliddi Vs Erica, sfida ad Amici 2021

A quel punto Martina Miliddi si è sfogata con Lorella Cuccarini ad Amici 2021 e tutto perché la cosa che più la ferisce è proprio il fatto che la Peparini continui a darle della bambina e dell’immatura. A peggiorare la situazione ci ha pensato proprio la sfidante. Quando abbiamo visto una bella ballerina vestita come Martina, con il body nero, il taglio di capelli uguale e alcune movenze simili, in molti sui social hanno pensato ad uno scherzo convinti che in realtà si tratti di una sosia. La stessa Miliddi si è lasciata andare ad un “non ci credo, sembra uno scherzo..”. Siamo sicuri che i suoi fan avranno modo di sostenerla oggi pomeriggio.



