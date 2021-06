Martina Molinaro/ Chi è l’arbitro ne La Partita-Una notte per Diego

Questa sera saranno riflettori puntati su La Partita-Una notte per Diego, partita di calcio di beneficenza prevista allo Stadio Diego Armando Maradona, in memoria del Pibe de Oro, scomparso a novembre, e a dirigere lo scontro tra Napoli e Resto d’Italia sarà Martina Molinaro, arbitro della sezione aia di Lamezia Terme. Per l’evento sportivo di beneficenza, volto a raccogliere fondi per i progetti di Save the Children e le battaglie promosse della Nazionale Attori Cantanti Onlus, che ha organizzato questa speciale serata, piena di big del mondo del calcio, dello spettacolo e della musica, ecco una terna arbitrale tutta al femminile. Ricordiamo infatti che oltre all’arbitro calabrese avremo anche in campo le assistenti Nidaa Hader da Ravenna e Stefania Signorelli di Paul, con Stefania Menicucci della sezione di Lanciano.

MARTINA MOLINARO: CHI È L’ARBITRO PER LA PARTITA-UNA NOTTE PER DIEGO

Impazienti di dare il via alla sfida tra Napoli e Resto d’Italia per La Partita-Una notte per Diego, evento sportivo di beneficenza che andrà in scena questa sera, in diretta sulla tv nazionale, ci pare doveroso ora spendere qualche parola in più anche su Martina Molinaro, arbitro selezionato dall’Aia per dirigere la partita di beneficenza. Nella sezione aia del calcio dilettanti, Martina Molinaro ha cominciato a mettere da parte presenze dalla stagione 2018-19, accumulando esperienza sia nel campionato giovanile Under 17 che nelle competizioni della quarta serie nazionale, tra campionato regolare e Coppa Italia: nel complesso leggiamo per lei 51 partite dirette. Esaminando le statistiche ecco che Molinaro ci appare come arbitro molto attento e severo: ben 220 cartellini gialli sventolati, con 18 espulsioni comminati e sette calci di rigore assegnati. Nella stagione calcistica 2020-21, ancora in corso, l’arbitro di Lamezia Terme ha diretto ben 15 sfide per la Serie D, mettendo da parte 76 ammonizioni, 7 espulsioni e due calci di rigore.

