Martina Nasoni/ Amici Vip dopo il GF? In sala d’incisione per incidere una cover

Martina Nasoni sta per tornare in televisione? La ragazza dal cuore di latta cantata da Irama, dopo aver vinto il Grande Fratello 16, potrebbe tornare nuovamente a stupirci. Proprio in queste ore, la ragazza ha dovuto passare l’intera giornata a letto, perché non si sentiva molto bene. Successivamente, ha comunicato agli estimatori di essere in forma e di non preoccuparsi. Poi è comparsa in sala d’incisione per mettere in piedi le basi del suo primo singolo musicale. Martina quindi, così come riporta il VicoloDelleNews, sta per incidere una cover. Ma non sembra finire qui in quanto, così come riferisce il portale di gossip: “ha lasciato intendere che farà il provino per partecipare alla prossima e prima edizione di Amici Vip, il talent che partirà a settembre e che s’ispira proprio al programma ideato da Maria De Filippi ma con concorrenti già noti”. Nel frattempo, come procede la sua frequentazione con Daniele Dal Moro?

Martina Nasoni torna in TV? Ecco il probabile impegno

Daniele Dal Moro ha pubblicato di recente un post con una citazione a Pirandello in cui parla di libertà: “Le cose che possiedi finiscono per possedere te stesso – ha esordito –. Dopo aver perso tutto quello che avevo, ho capito che ero libero di fare qualsiasi cosa. Pochissimi sanno essere liberi. E ancora meno cosa vuol dire esserlo! La libertà – ha poi aggiunto – è il più grande regalo che possiamo farci e una persona libera può essere se stessa… Da persona libera potrai renderti conto che nella vita incontrerai – qui la citazione pirandelliana – tante maschere e pochi volti! Maschere che vengo indossate per paura di essere liberi. Perché la libertà comporta delle scelte che in pochi hanno il coraggio di fare! Nella vita ci vuole coraggio… Abbiatelo!”. Di seguito, il ragazzo ha dedicato una serie di canzoni agli ex coinquilini della Casa del GF. Tra i brani scelti, c’era anche “La ragazza con il cuore di latta” con la parte che dice: “Ci sarò comunque vada”. È evidente quindi, che il ragazzo vuole stare al fianco di Martina Nasoni.

