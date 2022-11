Martina Nasoni “Basciano? Finita male, pesante”/ “Daniele? Vorrebbe vedermi al GF”

Martina Nasoni: in che rapporti è con Daniele Dal Moro?

Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 (e vincitrice ancora in carica) è stata intervista da Turchesando, il programma condotto da Turchese Baracchi, dove ovviamente ha parlato del suo ex fidanzato Daniele Dal Moro, conosciuto proprio dentro la casa del GF e ora attuale concorrente della versione Vip del reality show. La Nasoni ha detto di apprezzare molto questo “nuovo” Daniele che vede in tv: “Sta facendo un bel percorso al Grande Fratello. Mi piace la persona che è diventato. Vedo un grande cambiamento in lui non me lo aspettavo e mi sta lasciando senza parole. Mi auguro che continui così. Una cosa mi ha scioccata, che mi ha fatto capire quanto fosse cambiato. Prima del mio intervento mi ha tenuto un’ora al telefono per farmi calmare. Non lo fa per tutti, solo alle persone a cui tiene. Prima di entrare anche mi ha chiamata, dicendomi che gli avrebbe fatto piacere vedermi in Casa o in studio”. Nonostante tutto, però, Martina esclude la possibilità di un ritorno di fiamma: “Forse perché non lo conosco più. Non so più chi sia quella persona nella Casa. Bello è sempre bello, però è uscita quella parte emotiva”. Infine ha ammesso che se Signorini la chiamasse entrerebbe nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

Martina Nasoni? "Elenoire Ferruzzi? Non mi è piaciuta"/ E su Antonella Fiordelisi...

Martina Nasoni: il breve flirt con Alessandro Basciano

Martina Nasoni ha anche ammesso di non aver apprezzato l’atteggiamento avuto da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Daniele Dal Moro: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento di Elenoire. Ha continuato a nascondere i suoi disagi dietro la cosa dell’essere transessuali. E sinceramente non c’entra assolutamente niente”. Infine l’ultima vincitrice del Grande Fratello Nip, ha rivelato di essere single da cinque anni, ma di avere avuto un breve flirt con Alessandro Basciano: “È durata poco. Non mi faceva proprio impazzire il suo modo di fare con me. Ha un carattere abbastanza spigoloso. È sempre stato un po’ troppo pesante come carattere. È finita un po’ male. Mi ha bloccata ovunque”. Per quanto riguarda la sua relazione con Sophie Codegoni ha detto: “Sophie sarà diversa da me. Nella Casa ha fatto delle uscite nei confronti di Sophie che non mi sono minimamente piaciute. Però va avanti, vedo. Alla proposta di matrimonio non ci credo. Credo più che altro al fatto che siano innamorati, ma alla proposta di matrimonio proprio no. Però vabbè lei la vedo felice, chi siamo noi per giudicare?”.

