Martina Nasoni: “Daniele Dal Moro? Felice del suo percorso al GF Vip”/ “Quando l’ho conosciuto non era così”

Ampia parentesi dedicata al Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ospita non solo Gianmarco Onestini, fratello di Luca che è tornato nella Casa come concorrente, ma anche Martina Nasoni. L’ex gieffina, come molti ricorderanno, ha avuto una storia proprio al GF (ma Nip) con Daniele Dal Moro, tornato anche lui nella Casa quest’anno. La loro storia ha vissuto molti alti e bassi fino alla rottura poco tempo dopo.

Oggi i rapporti tra Martina e Daniele sono sereni ma la Nasoni svela che quello incontrato al GF Nip non è il Daniele che si vede oggi nella Casa di Cinecittà. “Sono veramente felice che lui stia facendo questo percorso.” ha esordito Martina in diretta su Canale 5, tornando poi ai tempi in cui provava per lui forti sentimenti.

Martina Nasoni: “Daniele Dal Moro? Quando stava con me era molto diverso da oggi”

“Sì, provavamo l’uno per l’altra dei sentimenti ma penso che l’amore sia qualcosa di diverso. – ha spiegato l’ex gieffina a Pomeriggio 5, chiarendo – Mi sono innamorata una volta nella vita e so bene cosa si prova.” Infine un appunto sul comportamento di Dal Moro, oggi molto differente da allora: “Ero presa, sì, solo che Daniele non era come lo vedete adesso, lui ora si è tranquillizzato.” Barbara D’Urso ammette di ricordare bene quei momenti che li hanno visti protagonisti proprio in un suo GF, quando scontri e liti tra Martina e Daniele erano all’ordine del giorno. Proprio questi continui dissapori hanno poi sancito la fine della loro relazione.

