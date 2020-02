Martina Nasoni/ “Daniele Dal Moro incoerente, mi ha insultata, io a UeD? Direi sì!”

L’ex vincitrice del Grande Fratello Martina Nasoni, è stata protagonista di una bella chiacchierata con Giada De Miceli. In occasione del programma “Non succederà più” di Radio Radio, la ragazza “dal cuore di latta”, si è soffermata in particolare sul suo ex, Daniele Dal Moro, tronista di Uomini e Donne, nonché altro ex gieffino. I due hanno avuto una breve relazione, poi le cose sono terminate in maniera senza dubbio non idilliaca stando alle dichiarazioni della stessa Martina: “Non è normale per come si è sempre definito anche con me – spiega la Nasoni, rispondendo alla scelta di Daniele di iniziare il trono – per la persona che ha sempre rivendicato di essere… che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni, ideale! Diceva che lui era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo… Quando uscirono degli articoli che riguardavano me sono stata insultata e criticata da lui. Ho trovato un po’ di incoerenza!”. Martina ha comunque ammesse di non seguire il suo ex ragazzo su Canale 5: “Non lo guardo perché non mi interessa. Non voglio vedere niente. Sono catapultata in un altro mondo”.

MARTINA NASONI: “DANIELE TROVERA’ L’AMORE? ME LO AUGURO”

Ma Dal Moro troverà l’amore vero nel noto dating show di Maria De Filippi? Martina si fa delle grandi risate: “Non credo che possa trovare una persona lì… glielo auguro, per carità! Sarà il tempo a parlare – aggiunge – tempo al tempo. Le cose si vedono con il tempo!”. Sembra quindi decisamente scettica la 22enne di Terni, che probabilmente è convinta che Daniele possa abbandonare il trono prima del tempo. A quel punto la conduttrice, Giada Di Miceli, fa notare alla Nasoni che l’atteggiamento del suo ex nei suoi confronti è stato: “un po’ spocchioso, c’è stata una sorta di arroganza che ha avuto nei tuoi atteggiamenti… Credo che il tuo papà la pensa come me!”. La Nasoni asserisce: “Diciamo che sì, certe cose se le poteva anche risparmiare!”. Ma Martina sarebbe pronta a salire al trono di Uomini e Donne? “Ad oggi lo farei, assolutamente! – afferma lei senza esitazione – Fuori uno dentro l’altro!”.





