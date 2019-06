Martina Nasoni/ “Daniele Dal Moro? Notte insieme, ma vestiti!” E su Irama…

Martina Nasoni è una forza della natura. “La ragazza con il cuore di latta”, canzone che le ha dedicato Irama, lo ha dimostrato al Grande Fratello 16. E il pubblico l’ha premiata votandola e regalandole così la vittoria. Hanno apprezzato di lei il fatto che nonostante il problema al cuore ha continuato a inseguire i suoi sogni e non si è mostrata debole. «Io ho fatto e faccio tutto, certo mi affatico molto prima rispetto alle altre persone». Il problema però è un altro, come ha avuto modo di spiegare a Il Giornale: «Stiamo parlando di una malattia degenerativa, quindi non va migliorando, non c’è possibilità, e questa è la parte “tosta” della situazione, perché ho incertezza verso il futuro». Martina Nasoni ha confermato che con la vincita che riceverà aiuterà i suoi genitori: «Questa è la prima cosa che farò, aiutare i miei a pagare il mutuo». Ovviamente si terrà qualcosa per sé: «Metterò da parte qualcosa e investirò anche una parte. Penso sia intelligente investire i soldi. Mi piacerebbe magari fare anche un po’ di beneficenza».

MARTINA NASONI DOPO IL GRANDE FRATELLO: DA DANIELE A TAYLOR MEGA

Irama non le ha ancora mandato un messaggio dopo la vittoria del Grande Fratello 16, ma Martina Nasoni ha ricevuto un messaggio da Daniele Dal Moro, con cui ha trascorso la notte insieme. Ma a Il Giornale ha chiarito come è andata: «Eravamo vestiti! Stavamo chiacchierando un po’ dopo la grande confusione della vittoria». Hanno mangiato cioccolata insieme e parlato, il resto si vedrà: «Ovviamente abbiamo ancora un sacco di cose da dirci, che rimarranno tra me e lui. Non so se succederà qualcosa di più di un’amicizia, però di sicuro mi farà piacere parlarci e avere dei chiarimenti». La vincitrice del reality si è detta comunque fiduciosa riguardo il fatto che tra loro possa nascere qualcosa: «Diciamo che dopo la mia vittoria aveva un sorriso diverso». E pensare che era gelosa di Taylor Mega: «Sarà anche bellissima, ma penso che debba tirare fuori un po’ di sostanza». Ma comunque non ritiene sia il tipo di Daniele: «Mi ha detto che comunque io non sono una “sciaquetta” come tante». Intanto coltiva il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria: «Ho studiato tanti anni recitazione, mi piacerebbe anche cantare».

MARTINA NASONI DOPO IL GRANDE FRATELLO: IL CUORE DI LATTA E IRAMA…

Martina Nasoni ha parlato anche di Barbara d’Urso dopo la vittoria del Grande Fratello. «Ancora devo vederla e parlarci bene, perché dopo la vittoria è stata completamente travolta dai giornalisti e lei li ha lasciati tutti a me. Però sono sicura che è felice, è stata tanto carina con me», ha dichiarato a Il Giornale. A proposito di Irama, ha raccontato come lo ha conosciuto: «Durante una serata in Salento tramite amici comuni, cantavamo, suonavamo la chitarra tutti insieme. È un ragazzo, sensibile, intelligente e mi sono sentita di parlargli di me, mi sono confidata. Non era ancora fidanzato con Giulia De Lellis». Poi si sono rivisti e lui le ha fatto sentire una bozza della canzone. «Ci siamo poi sentiti per telefono, ma a livello di amicizia. In pratica non ci siamo più rivisti. Poi è iniziata la sua storia con la De Lellis». Infine, sulla sua cardiopatia congenita: «Sapevo fin da piccola di averla. A 12 anni c’è stata necessità di impiantarmi un defibrillatore, in quel momento la mia spensieratezza se n’è andata. Ero molto arrabbiata con la vita. Ancora oggi quando passeggio con le amiche spesso devo chiedere loro di rallentare il passo».



