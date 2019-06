Martina Nasoni/ Daniele Dal Moro prende le distanze da lei… (Finale Grande Fratello)

Martina Nasoni è ritornata ancora una volta nei suoi passi ed ha scelto di riavvicinarsi ad un altro concorrente del Grande Fratello 2019. Parliamo ovviamente di Daniele Dal Moro, da cui sembrava aver preso le distanze in via definitiva. Anche grazie alle parole del padre, che alcune settimane fa è entrato nella Casa e le ha chiesto di chiudere le porte. Dopo aver riflettuto a lungo, ecco che Martina fa di nuovo marcia indietro e tenta un nuovo approccio con il veronese, che finisce ovviamente nell’ennesima lite. “Avrei voluto condividere più cose con lui”, ha sottolineato in un confessionale dopo aver assistito ad uno sfogo di Daniele, convinto di averla dovuta allontanare anche per non far soffrire la propria famiglia. Martina è sicura che una volta tolti i blocchi del passato che gli impediscono di essere libero, forse anche il loro rapporto potrebbe cambiare. In realtà non è così e lo conferma anche l’opinione del resto del gruppo, a che seguito dell’ultima lite si è dichiarato d’accordo con la decisione di Dal Moro di non volere più avere niente a che fare con la Nasoni. Bisogna solo capire se la ragazza ha finalmente compreso che le loro due strade potrebbero dividersi in via definitiva. Clicca qui per il video di una doccia rigenerante.

Martina Nasoni, Finale Grande Fratello: il pubblico tutto contro di lei

Il pubblico del Grande Fratello 2019 continua a scagliarsi contro Martina Nasoni, a lungo considerata la super favorita per la vittoria finale. A molti non sono piaciuti gli atteggiamenti della ragazza, soprattutto perché nei suoi momenti più fragili è solita avvicinarsi a tutti pur di ottenere il conforto sperato. Esistono in realtà due Martine. Una è quella che si rinchiude nella panic room, si sfoga con le telecamere e mostra un linguaggio più che colorito. L’altra è invece quella socievole, che apprezza il confronto con gli altri e vuole esternare i propri pensieri con grande razionalità. Forse è anche per questo che i social sono diventati più che bollenti negli ultimi giorni, a causa di quella che da molti viene vista come una forte incoerenza. Forse proprio per questo la Nasoni potrebbe aver perso il suo scettro da campionessa ed aver involontariamente ceduto la vittoria alla sua più grande rivale, Erica Piamonte. Intanto la ragazza pensa a tutt’altro e grazie ad una lettera a cuore aperto diretta alla mamma ci ha svelato qualcosa di più sui suoi timori di perderla, a causa della malattia. La stessa che ha vissuto in prima persona e che le ha permesso poi di ricevere un trapianto di cuore.

