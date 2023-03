Martina Nasoni “Daniele? Nulla da riallacciare”/ “Dove è iniziato è anche finito”

Martina Nasoni: la second avolta al GF

Martina Nasoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Prima del suo ingresso nella casa l’imprenditore venero aveva speso belle parole per la ragazza, che a sua volta si era detta pronta a varcare la soglia della casa di Cinecittà per fare una sorpresa all’ex fidanzato. Ma dentro il loft le cose non sono andate come previsto.

Tra i due ci sono stati dei forti scontri, dovuti anche all’attuale rapporto di Daniele con Oriana Marzoli, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Martina. Uscita dalla casa del GF Vip, Martina è tornata sui social per parlare nuovamente del rapporto con Daniele, dopo aver smesso di seguirlo su Instagram. Nei giorni scorsi, la vincitrice del GF 16 ha risposto ad alcune domande dei fan

Martina Nasoni: “Con Daniele? Non c’è nulla da riallacciare”

A chi le ha chiesto se riuscirà a riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato Daniele Dal Moro, Martina Nasoni ha risposto: “Sinceramente credo che non ci sia nulla da riallacciare. Credo fortemente che il nostro rapporto sia iniziato 4 anni fa all’interno della casa del Grande Fratello e credo proprio che si sia concluso quest’anno all’interno dello stesso contesto. Quindi lì dove è iniziato tutto è anche finito tutto”. Sembra quindi che il rapporto nato quattro anni fa nella casa del Grande Fratello sia definitamente giunto al capolinea. Subito dopo la sua uscita dalla casa, Martina aveva scritto sui sociaL: “Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro. È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato”.

