Martina Nasoni: “Devo ancora operarmi al cuore”/ “Sono in ansia, non voglio pensarci”

“Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”. A parlare così è Martina Nasoni, la vincitrice dell’edizione 2019 del Grande Fratello, celebre reality show targato Mediaset, che, sulle colonne del settimanale “Di Più”, diretto da Osvaldo Orlandini, ha reso noto che presto dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al cuore. Per la 21enne non si tratta, purtroppo, di una novità assoluta, dal momento che soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia di fatto ereditata dalla mamma e che l’ha costretta in tenera età a subire la prima operazione, traducibile nell’installazione di un pacemaker, dispositivo che ha la funzione di stimolare elettricamente la contrazione del muscolo cardiaco. Ora, però, deve tornare sotto i ferri…

MARTINA NASONI SI DEVE OPERARE DI NUOVO: PERCHÉ?

La “ragazza con il cuore di latta”, che ha ispirato il brano presentato dal cantante Irama al Festival di Sanremo 2019, dovrà sottoporsi a un nuovo intervento per cambiare la batteria del suo pacemaker (solitamente lo si fa ogni 7-8 anni ). Per Martina Nasoni l’appuntamento è in programma nel 2021 e nel frattempo si sta dedicando ad altre questioni… di cuore. È infatti giunta al capolinea la sua storia d’amore con Matteo Guidetti, volto di “Uomini e Donne”, così come quella avviata in precedenza con Daniele Del Moro, con cui ha condiviso l’avventura al Grande Fratello 16. Oggi, la bella Martina è single e pensa al suo futuro, nel quale spera possa esserci una carriera da cantante.



