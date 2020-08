Martina Nasoni di nuovo single?/ Christopher il tatuatore avvistato con un’altra e..

Questa calda estate sta investendo anche Martina Nasoni che dopo oltre un anno passato tra gli ex coinquilini del Grande Fratello firmato Barbara d’Urso, sembra pronte a nuove esperienze anche se, almeno a detta del gossip, non tutto sta andando come previsto. In questi caldi giorni estivi, la bella gieffina è stata avvistata con almeno due ragazzi ed entrambi i casi si è parlato di liason in corso, ma cosa c’era di vero? Lei non si pronuncia ma sui social in molti hanno avuto modo di evincere alcune cose che lasciano pensare che lei sia di nuovo single dopo una doppia liason prima con l’ex corteggiatore Matteo Guidetti e poi con il bel tatuatore di Monza, Christopher. avesse preso a frequentare il tatuatore di Monza Christopher.

MARTINA NASONI DI NUOVO SINGLE?

A quanto pare sembra proprio di sì. I curiosi del gossip non ci hanno messo molto a mettere insieme una serie di indizi a cominciare dal fatto che Cristopher sui social appare con un’altra che tutto sembra tranne che un’amica. Se questo non vi basta ecco che la bella Martina Nasoni ha tolto il suo like al suo bel compagno di avventura e a questo va sommata una sorta di filippica che la sua migliore amica, almeno al momento, ha fatto sui social parlando degli uomini che continuano a comportarsi male. Lei è Guendalina Canessa e nelle sue parole sembra esserci un chiaro riferimento al tatuatore. Forse Martina non sapeva che lui stava frequentando un’altra? Forse tra loro non c’era niente e i fan hanno solo travisato le cose? Il dubbio rimane…



© RIPRODUZIONE RISERVATA