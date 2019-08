Martina Nasoni dimentica Daniele Dal Moro/ “In vita mia ho deciso di essere felice”

Martina Nasoni ha finalmente dimenticato Daniele Dal Moro? La splendida ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di mettersi “a nudo” su Instagram, raccontando tutte le sue emozioni più profonde. La fine della relazione ,con il ragazzo conosciuto dentro la casa più famosa della tv, sicuramente l’ha segnata ma allo stesso tempo le ha dato il permesso di maturare. Le sue parole sono abbastanza chiare: “C’era un pensiero fra i tanti che emergeva e cioè RICORDATI CHI SEI“. Ha poi aggiunto che c’è una cosa che non dimenticherà mai: “ME”. Specificando: “Non dimenticherò mai le mie origini, l’amore che ho conosciuto, l’amore che ho donato e ricevuto, il sorriso di un amico, il mio sorriso con un amico, la gioia nel dolore, il dolore nella gioia che nel tempo ho imparato ad apprezzare”.

Martina Nasoni dimentica Daniele Dal Moro: “Non sono una grande donna, ma…”

Martina Nasoni decide di tirare fuori tutti i suoi sentimenti nel giorno di Ferragosto che ha passato in Puglia, lontano dalla sua Terni. La ragazza su Instagram ha specificato: “Non sono una grande donna, non sono ancora abbastanza matura per definirmi tale. Però una cosa la so, sono proprio i piccoli passi a renderti donna e soprattutto felice. E nella mia vita ho deciso di esserlo”. Parole importanti che arrivano pochi momenti dopo la rottura definitiva con Daniele Dal Moro con il quale aveva iniziato una relazione proprio all’interno della casa del Grande Fratello sotto gli occhi di milioni di italiani. Oggi però Martina ha deciso di specificare che non sarà di certo un amore andato male a farle perdere la felicità.

