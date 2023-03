Martina Nasoni “dimentica” Daniele Dal Moro sui social/ Il retroscena dopo il GF Vip

Martina Nasoni torna sui social dopo il GF Vip: nessuna menzione a Daniele Dal Moro

L’attuale edizione del GF Vip ha dato modo ai telespettatori di assistere ad una dinamica tanto innovativa quanto sconvolgente: la rivolta degli ex. Nello specifico, alcune settimane fa gli autori del reality condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di lasciare che gli “ex” di alcuni concorrenti varcassero la porta rossa per soggiornare alcune settimane, prima dell’esclusione avvenuta nel corso dell’ultima puntata. Tra questi, Martina Nasoni – ex fidanzata di Daniele Dal Moro – è stata forse quella che più di tutti ha diviso l’opinione tra web e spettatori.

Martina Nasoni è entrata al GF Vip forte di un rapporto solido con il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro; non a caso, proprio il veneto aveva avuto modo di utilizzare esclusivamente parole al miele per la sua vecchia fiamma. Una volta realizzatosi l’inaspettato incontro, le cose sono andate in maniera leggermente diversa. Liti furibonde e scontri accesi hanno spazzato via ogni ipotesi di ritorno, portando l’ex vincitrice del Grande Fratello ad escludere categoricamente dalla propria vita Daniele Dal Moro. Dopo aver abbandonato la Casa del GF Vip, la giovane ha infatti postato un lungo messaggio sui social; i fan hanno prontamente segnalato come non abbia mai chiamato in causa l’ex fidanzato.

Martina Nasoni ringrazia tutti: “Nel bene e nel male…” e Daniele Dal Moro “sparisce” dai followers

“Ci tenevo a ringraziare di tutto il supporto e tutte le persone che hanno speso delle belle parole per me, nei miei confronti e soprattutto che mi hanno capita durante il mio percorso; nel bene e nel male“. Inizia così la lettera di ringraziamento per i followers di Martina Nasoni, che spende ulteriori parole d’apprezzamento per l’esperienza appena conclusa: “Devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto: soprattutto perchè ho trovato tante persone che spero poi di rincontrare una volta finito il programma ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni al Grande Fratello”.

Martina Nasoni prosegue nel suo messaggio di ringraziamento dopo il GF Vip ed ai suoi followers non è sfuggita la voluta omissione di Daniele Dal Moro:” E’ stata leggermente più tosta rispetto all’ultima volta… Per il resto sto cercando di ambientarmi nuovamente nella società”. A colpire però non è solo la mancata citazione per il veneto; alcuni utenti hanno fatto notare come la giovane abbia deciso di “eliminare” Daniele Dal Moro non solo dalla sua vita ma anche sui social. Il suo ex fidanzato non è più presente nella lista degli amici di Instagram; a conferma di come l’incontro al GF Vip abbia messo la pietra tombale sul ritorno di fiamma.











