Martina Nasoni/ Dopo Daniele Del Moro punta Francesco Monte? “è il mio allenatore”

Martina Nasoni, la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello 16, torna a far parlare di se. Ospite del programma “Radio Italia 60” presentato da Turchese Baracchi, la ex gieffina è tornata a parlare dell’ex fidanzato Daniele Dal Moro con cui è stata protagonista di una lunga diatriba scoppiata sui social. Questa volta però Martina non fa il suo nome, ma le sue parole sembrano delle velate frecciatine all’ex concorrente del reality show di Canale 5: “sia chiaro che io non sfido nessuno. Questi messaggi mi lasciano a bocca aperta. Parto dal presupposto che la mia vita privata rimarrà tale, a prescindere da ciò che farò nella vita. Pensano che io ho un odio nei confronti di questa persona. Io gli auguro veramente il meglio, perché se lo merita”. Nessuna precisazione, invece, sul rapporto attuale che la Nasoni ha con Daniele.

Martina Nasoni su Francesco Monte: “se nascerà un amore?”

A sorpresa poi Martina Nasoni ha parlato di un altro concorrente del Grande Fratello, ma questa volta della versione vip. Si tratta di Francesco Monte, ex naufrago che quest’anno si è messo in gioco nel varietà di successo “Tale e Quale Show” di Raiuno. La vincitrice del GF16 ha rivelato: “Francesco Monte? Non posso spoilerare molto, è il mio allenatore: vi dico solo questo. Se nascerà un amore? Non si può dire, sennò spoilero tutto. È un segreto”. La Nasoni, infatti, ha diversi progetti nel cassetto tra cui un fotoromanzo in uscita prossimamente in cui ha “recitato” proprio con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Non solo, dopo l’uscita del fotoromanzo, Martina è pronta a mettersi in gioco anche come cantante. Proprio così, la ragazza dal cuore di latte infatti ha due progetti importanti: una web- serie e una canzone. Riguardo la web-serie, la Nasoni ha rivelato: “la serie a breve sarà online e parla proprio dell’amore che si sviluppa e nasce sui social”. Sulla canzone, invece, ha detto: “Il pezzo musicale è pronto -poi aggiunge la stessa intervistata, stiamo solo decidendo quando farlo uscire. Stiamo finendo anche il videoclip”.

Martina Nasoni sul presunto bacio Ambra Lombardo – Gaetano Arena

Non solo i progetti futuri, Martina Nasoni durante l’intervista rilasciata a Radio Italia 60 ha parlato anche del gossip che ha coinvolto in queste settimane tre suoi ex compagni del Grande Fratello. Naturalmente si tratta del presunto bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo che, se confermato, sarebbe un brutto colpo per Kikò Nalli, ex compagno di Tina Cipollari e attuale fidanzato della Lombardo. Per la Nasoni si tratta solo di un gossip creato ad hoc per far parlare di sè: “sì, ho visto tutto sul discusso triangolo amoroso che vede coinvolti i suoi tre ex coinquilini. Allora, il fatto è che se parli con una persona sembra che ha ragione lui. Se parli con l’altra sembra che ha ragione l’altra. Non so dove sia la verità, ma chi si deve sentire in colpa ci si senta. Non si va contro gli amici, non si inventano storie per fare trash e gossip, è sintomo di una persona che non ha nulla da dare agli altri e inventa qualcosa per farsi vedere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA