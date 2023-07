Martina Nasoni e Andrea Maestrelli stanno insieme dopo il GF Vip?/ In vacanza con gli amici e…

Martina e Andrea, storia d’amore in corso? I fan ne sono convinti: ecco perchè

Martina Nasoni e Andrea Maestrelli si sono conosciuti all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due è nata subito una bella amicizia, ma non sono mai andati oltre forse a causa degli occhi degli spettatori puntati su di loro. Nelle ultime ore, alcuni indizi avrebbero portato i fan a pensare che tra i due esista del tenero.

Andrea Maestrelli "Antonella? Sempre al telefono"/ "Non ci capisce niente"

La Nasoni, infatti, si sta godendo le vacanze a in Costa Smeralda con gli amici ma nella compagnia spunta poi l’ex allenatore di calcio: “Questo non ve lo aspettavate, guardate chi mi è venuto a trovare” afferma l’ex gieffina. Quello che però ha portato gli utenti a pensare ad una relazione è un video successivo in cui i due ex gieffini si abbracciano e ridono tra le note di Tango di Tananai. La loro complicità lascia davvero pensare ci sia una storia d’amore in corso; sarà davvero così?

Agnese, figlia di Milena Miconi "mi piace Andrea Maestrelli"/ Siparietto al GF Vip!

Martina Nasoni in crisi dopo il GF Vip? La frase criptica

Dopo l’esperienza breve ma intensa al Grande Fratello Vip 2022, Martina si è lasciata andare a un duro sfogo sui social: “Mia mamma fin da piccola mi ha sempre ripetuto una frase che mi è rimasta ben impressa nella mente, come se la vita mi stesse dicendo: tienila con te questa frase, ti servirà e non metterla mai in dubbio. La frase in questione è questa: chi va per fregare, resta fregato…”

E ancora: “Più che mai in questi giorni la sto ripetendo a me stessa, ci sono così tante cose ultimamente che stanno cercando di affossarmi che non so più come ripararmi, il Grande Fratello è quasi stata una vacanza per me, prima di tante esperienze non credevo che le persone potessero raggiungere dei livelli di cattiveria così alti“.

Andrea Maestrelli e la mancanza del papà morto nel 2011/ “Non ricordo bene la voce”

© RIPRODUZIONE RISERVATA