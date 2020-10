Martina Nasoni e Daniele Dal Moro di nuovo insieme?/ Cena a Verona, l’amico di lui…

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro di nuovo insieme? La vincitrice del Grande Fratello 16 e l’imprenditore veronese si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà. Martina ha mostrato il proprio interesse per Daniele sin da quando convivevano nella casa del reality e, dopo quell’esperienza, si sono frequentati per un po’ di tempo. Una frequentazione che, tuttavia, non si è trasformata in una vera e propria storia d’amore. Le differenza caratteriali hanno allontanato la Nasoni e Dal Moro al punto che lui ha provato a cercare l’amore, senza successo, sul trono di Uomini e Donne mentre lei ha frequentato per poche settimane un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Matteo Guidetti. Oggi, però, arriva il colpo di scena. Il Vicolo delle News, infatti, ha pubblicato alcune storie pubblicate e immediatamente rimosse da Martina Nasoni e registrate in un ristorante di Verona dove avrebbe cenato proprio con Daniele.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO INSIEME A VERONA?

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro insieme a cena in un ristorante di sushi di Verona. Nonostante la Nasoni abbia immediatamente cancellato le storie pubblicate, le talpe del Vicolo delle News sono riuscite e salvarle scatenando nuovamente i rumors sul loro rapporto. Come se non bastasse, ad alimentare il gossip sono le storie successive pubblicate dalla Nasoni che si è mostrata all’interno del locale di Veronica di proprietà di uno dei migliori amici di Daniele. Le storie condivise dalla Nasoni sono state condivise a sua volta dall’amico di Daniele che, invece, tra le storie di Instagram, ha mostrato la cena a base di sushi. Tra Martina e Daniele l’affetto non è mai venuto meno, ma la presenza della Nasoni a Verona ha scatenato nuovamente il gossip.



