Martina Nasoni e Daniele Dal Moro/ Risposta alle critiche: “Sbam!”, tutti spiazzati

Oltre a Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, fuori dalla Casa del Grande Fratello 16, continua l’intesa anche tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. I due ragazzi non hanno confermato di stare insieme, ma tutto lascia immaginare che la loro intesa possa essersi trasformata in una solida storia d’amore. Nonostante i due vivano distanti, ogni occasione è buona per passare del tempo insieme e ritrovarsi in quel di Roma o da qualche altre parte. Se fino a qualche giorno fa sul loro rapporto regnava l’incertezza, da oggi le cose incominciano a farsi serie. “Continuate pure a fare congetture su quello che sia giusto o meno fare, su quello che è stato, è che sarà. Nel frattempo… sbam!”, ha scritto lui su Instagram. In queste ore poi, proprio Daniele e Martina, hanno colpito con frasi inaspettate.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, intesa alle stelle

Dopo avere visto Martina Nasoni e Daniele Dal Moro insieme, gli estimatori sono letteralmente impazziti. Con alle loro spalle la bellissima cornice della Fontana di Trevi a Roma, la “coppia” ha fatto sognare i fan, con la speranza che la loro intesa possa diventare presto ufficiale. “La Fontana di Trevi è uno dei monumenti più belli al mondo ma… fidatevi che voi gli fate concorrenza! Siete bellissimi”, scrive qualcuno tra i commenti. “Ecco, devi far rosicare la gente. Hai capito, Dal Moro? Non darla vinta alla gente cattiva e invidiosa. Siete belli e soprattutto siete veri”, si legge. E ancora: “Ma fregatene di quello che dice la gente, ormai tutti vorrebbero insegnare agli altri a vivere … tu lei voi noi in realtà siamo gli unici a sapere cosa è meglio per noi QUINDI tu fai come ti viene di fare sii te stesso e sicuramente farai bene a te e a chi ti sta intorno…”. I due a Roma, hanno “litigato” scherzosamente proprio perché lui voleva andare al supermercato e lei in pizzeria. Alla fine ha vinto il ragazzo ed i due hanno comprato petto di pollo in fette (immancabile nel menu di Daniele!) e insalata. A tal proposito, la Nasoni ha commentato: “Che cazz* ci faccio io con l’insalata?”.

