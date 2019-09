Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati insieme/ Lei conferma con baci e video

Un tira e molla quello tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro che oggi giunge ad un risvolto inaspettato. I due ex gieffini sono ufficialmente tornati insieme. Un vero colpo di scena se solo si ripensa a quanto accaduto poche settimane fa, quando i due si attaccavano sui social per poi smettere di seguirsi; o ancora quando si parlava di un presunto flirt tra la vincitrice del Grande Fratello 16 e Gaetano Arena. “Mi sono pentito di alcune cose… Ma non si può tornare indietro e non esiste la “gomma per cancellare”. Quindi vado avanti” faceva allora sapere Dal Moro, confermando quindi la fine del rapporto con la Nasoni. Parole che potrebbero però aver fatto colpo sulla “ragazza dal cuore di latta”, inducendola a tornare sui suoi passi e sulla decisione di mettere un punto definitivo alla loro storia.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro di nuovo insieme

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono ufficialmente tornati insieme e non lo nascondono ai fan. Anzi, è proprio Martina, di recente ospite a Pomeriggio 5, a postare su Instagram una serie di momenti che li vedono insieme. La loro quotidianità è testimoniata da vari video e scatti che li vedono prima a letto insieme, poi a colazione e ancora in giro al centro commerciale e a cantare in macchina a squarciagola. Momenti che testimoniano la ritrovata serenità per la coppia che sembrava ormai solo un ricordo lontano. Felici, i follower di Martina e Daniele hanno commentato questo ritorno di fiamma, anche se c’è qualcuno che proprio non apprezzano questo tira e molla continuo.

