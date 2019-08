Martina Nasoni e Gaetano Arena insieme?/ Daniele Dal Moro: “non me ne frega un c*zzo!

È davvero finita tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro o c’è un’ultima speranza per la coppia nata nella Casa del Grande Fratello 16? Sembra proprio di no, anche perché una terza persona potrebbe aver minato definitivamente la loro relazione. Stiamo parlando di Gaetano Arena che, stando ad alcune voci che circolano sul web, sarebbe con la ragazza a Ischia. Dopo la rottura tra Martina e Daniele, che pare dunque essere definitiva, la vincitrice del Grande Fratello 16 sarebbe stata avvistata con Gaetano nella bella Isola Verde. Le stories pubblicate dalla Nasoni d’altronde confermano che si trovi lì, anche se nelle immagini da lei mostrate non c’è traccia di Gaetano che comunque fa sapere di essere in un luogo di mare. Che sia realmente lo stesso? Difficile dirlo.

Daniele Dal Moro commenta il gossip su Martina e Gaetano

A dire la sua in merito a questo gossip è però stato proprio Daniele Dal Moro. O meglio, i fan più curiosi gli hanno posto la questione su Instagram e lui ha ben pensato di far sapere cosa ne pensa. “Martina e Gaetano ad Ischia insieme??? Eeeee non me ne frega un caz*o tipo” scrive Daniele, replicando ad un curioso tramite le sue Instagram stories. Parole dure, che sembrerebbero da una parte quasi confermare l’indiscrezione di Martina e Gaetano insieme. D’altronde c’è da ricordare che, prima che nascesse il flirt con Daniele, Gaetano aveva manifestato un forte interesse nella Casa proprio per la Nasoni che, tuttavia, aveva declinato le sue avances. Che abbia cambiato idea a distanza di qualche mese?





