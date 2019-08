Martina Nasoni e Gennaro Lillio fidanzati?/ Dopo la tempesta De Andrè: “Tvb…”

E’ bastata una foto per mandare in tilt i fan di Grande Fratello 2019. Anche questa volta al centro di tutto c’è la vincitrice, Martina Nasone, riuscita a rimanere a galla senza andare incontro al dimenticatoio come spesso accade alle stelle comete di questo tipo di reality. Grazie alla sua particolare amicizia con Daniele Dal Moro e da un addio annunciato via social, la Nasoni continua ad essere seguita sui social ma la gioia di tutti è esplosa quando al suo fianco ha posato un altro protagonista della scorsa edizione, Gennaro Lillio. Quest’ultimo nei giorni scorsi è finito al centro del gossip per via della sua rottura con Francesca de Andrè dopo un paio di mesi di folle amore fuori dalla casa del Grande Fratello. Sarà stata proprio la delusione del napoletano a spingere Martina a correre da lui per consolarlo? Alcuni pensano di sì mentre le malelingue sono pronte a scommettere che tra i due possano nascere qualcosa in barba ai loro “ex”.

MARTINA NASONI CORRE DA GENNARO LILLIO, NUOVA COPPIA IN VISTA?

Martina Nasoni e Gennaro Lillio hanno passeggiato insieme a Napoli, sul lungomare, e poi hanno posato per questo selfie che la vincitrice del Grande Fratello ha poi postato sui social facendo una tenere dedica all’amico che ha ricambiato subito provocando tensione anche tra i loro fan. La Nasoni ha scritto: “Ti voglio bene biondino” e lui ha subito risposto: “Tvttttttttttttb ❤️ ci vediamo presto!!!!! Ps. Prossima visita la cascata di Terni”. Il loro colloquio è durato un paio di battute sotto la lente dei fan che ha già promosso questa nuova coppia riempendo lo scatto di like e cuori. Se son rose fioriranno e anche se rimarranno solo amici è bello vederli presenti l’uno per l’altro…

