Martina Nasoni e Matteo Guidetti fidanzati?/ L’ex Uomini e Donne: “Siamo single e…”

Martina Nasoni e Matteo Guidetti stanno insieme? Dopo essere stati avvistati insieme in più occasioni, sul web, si erano diffusi rumors in merito ad una frequentazione assidua tra la vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, nella stagione conclusa agli inizi di giugno, ha provato a conquistare il cuore della tronista Sasa Shaimi. Intervistato dal blog Uominiedonne.Tv, Matteo Guidetti ha parlato del suo rapporto con Martina. L’ex corteggiatore ha raccontato di averla conosciuta in treno dando così il via ad una conoscenza che li ha portati prima a seguirsi su Instagram e poi a trascorrere un weekend insieme. Matteo, però, ha smentito di aver trascorso un weekend nello stesso hotel. “Quello non è assolutamente vero, io avevo il mio hotel lei aveva il tuo”, ha spiegato Matteo che ha confermato di essere single e di considerare Martina una bellissima ragazza.

MATTEO GUIDETTI: “MARTINA NASONI? E’ UNA BELLA RAGAZZA, SIAMO ENTRAMBI SINGLE…”

Martina Nasoni e Matteo Guidetti non sono fidanzati, ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non nega la conoscenza. “No, non sono innamorato anche perché son da solo. Sono innamorato del mio cane. Eravamo solo nello stesso posto. Che Martina sia una bella ragazza penso sia chiaro a tutti, ma da qui a dire che siamo fidanzati. Semmai ci fosse qualcosa tra me e Martina,anche lei è single, non ci sarebbe niente di male“, ha spiegato Matteo che, su un eventuale trono a settembre, ha ammesso che se ci fosse qualcosa con Martina, non aspetterebbe sicuramente il trono. “Se ci fosse qualcosa tra me e Martina, e non ho detto che ci sia, non aspetterei il trono per conoscerla, penso che chiunque farebbe così”, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA