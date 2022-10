Martina Nasoni in ospedale, come sta? “Non mi sento bene a livello cardiaco”/ Positiva al Covid

Martina Nasoni in ospedale: cos’è successo

Martina Nasoni si trova in ospedale. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post pubblicato su Instagram. La vincitrice del Grande Fratello 16 la cui storia ha ispirato Irama per la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, con una foto in cui si mostra in ospedale, ha annunciato di essere stata ricoverata a causa del Covid. Martina ha così spiegato di non averlo mai preso da quando è scoppiata la pandemia fino ad oggi.

Martina Nasoni, reazione all'ex Daniele Del Moro al GF Vip?/ Il post sui social

“3..2..1… covid! Un esemplare di Nasoni in piena forma a Milano, contro un esemplare di Nasoni che dopo 2 anni e mezzo dallo scoppio della pandemia ha preso il covid per la prima volta. Quando ho detto che bisogna provarle tutte nella vita, non intendevo proprio tutte tutte! Anche meno!”, ha scritto Martina su Instagram che, poi, tra le storie, ha raccontato cos’è successo effettivamente e come ha scoperto ha essere positiva al covid.

Martina Nasoni, ex fidanzata Daniele Dal Moro/ Il primo incontro al Grande Fratello…

Martina Nasoni positiva al covid: “Problemi a livello cardiaco”

Martina Nasoni ha spiegato di aver fatto due tamponi nei giorni precedenti risultati entrambi negativi. A causa di alcuni problemi cardiaci, Martina ha così deciso di recarsi al pronto soccorso dove, sottoposta ad un altro tampone, ha scoperto di essere positiva al covid. “Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo bene da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli”, ha spiegato la Nasoni che, avendo problemi cardiaci, si sottopone costantemente e controlli periodici.

Martina Nasoni delusa da Irama/ “Dopo il Grande Fratello è sparito, ora sogno Amici…”

“Fatto sta che non sono qua perché credevo di avere il Covid, vi ripeto che ho fatto due tamponi negli ultimi giorni ed erano entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no”, ha aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA