Martina Nasoni lascia un messaggio dall'ospedale: come sta e cosa sta succedendo

Martina Nasoni preoccupa i fan. Poco fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, salutando momentaneamente i suoi seguaci e ubicandosi presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Sebbene non abbia specificato bene cosa le stia succedendo, l’influencer ha scritto ciò che a molti è apparso come un vero e proprio “addio” al suo cuore, portando molti a pensare che potrebbe essere ricoverata per un trapianto di cuore. Ricordiamo, infatti, che Martina ha avuto e convive con una condizione cardiaca congenita molto seria, ovvero la cardiomiopatia ipertrofica.

Si tratta di una malattia ereditaria che provoca un ispessimento del muscolo cardiaco, ostacolando quindi il normale passaggio del sangue. All’età di 12 anni Martina ha subito un intervento con impianto di pacemaker, che ha soprannominato ironicamente “Bob”, mentre nel 2020 ha dovuto affrontare una nuova operazione per sostituire la batteria del pacemaker. Negli anni, la Nasoni ha spesso parlato della sua malattia, scrivendo anche un libro a riguardo, chiamato “Questo cuore batte per tutte e due”.

Martina Nasoni “saluta” il suo cuore: cosa sta succedendo

Nel suo post, poi, Martina Nasoni ha anche dichiarato di essere pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, scatenando ancora più domande da parte dei suo seguaci. “Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino, il mio sta per arrivare. Ripeso alla mia vita, ripenso agli ultimi quattro mesi, a quest’attesa infinita che ora è giunta al termine. Questo cuore è stato grande e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qua”, sono state alcune delle riflessioni pubblicate da Martina su Instagram.

Dopodiché, ha aggiunto: “In questi giorni, rivolgere a me un pensiero o una preghiera. È arrivato il momento di accogliere un grande dono, quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei”. Al che, l’ex gieffina è stata invasa da messaggi di forza da parte dei suoi seguaci e anche da diversi personaggi noti, come Giulia Salemi, Valentina Vignali e Guendalina Canessa. Ad ogni modo, per ora non si hanno conferme certe riguardo ciò che sta attraversando Martina e non resta che attendere per avere aggiornamenti dalla diretta interessata.