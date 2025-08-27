Come sta Martina Nasoni dopo il trapianto di cuore? L'ex gieffina sarebbe ricoverata in terapia intensiva: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come sta Martina Nasoni? L’ex concorrente del Grande Fratello, nota anche come la ‘ragazza dal cuore di latta’ che ha ispirato la celebre canzone di Irama, quel cuore l’ha sostituito qualche giorno fa. Martina si è infatti sottoposta ad un trapianto di cuore, annunciato con un post pubblicato su Instagram ricco di parole toccanti. A pochi giorni dall’intervento, arrivano finalmente aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Solo pochi giorni fa è stata Guendalina Canessa, altra nota ex gieffina, a spiegare di aver avuto notizie di Martina, spiegando che l’intervento è andato bene, che la ragazza è vigile e stabile. Canessa ha inoltre annunciato che sarà lei stessa a rispondere ai tanti fan che si sono preoccupati per lei in questi giorni appena sarà possibile. Dopo queste prime rassicurazioni, è arrivato un nuovo aggiornamento da parte del settimanale DiPiùTv.

Martina Nasoni è ricoverata in terapia intensiva: gli ultimi aggiornamenti dopo l’intervento al cuore

Il noto magazine fa sapere che le condizioni di Martina Nasoni sono stabili: “Martina è ricoverata in terapia intensiva. È stabile, intubata come da protocollo post-operatorio, e viene monitorata dai medici”, si legge. La speaker radiofonica è dunque in ripresa, e sono in tanti ad attendere il suo ritorno sui social con buone notizie. Intanto, sono molti i fan che continuano a scriverle e ad augurarle una veloce guarigione e ritorno a casa. Tra i commenti spicca quello di Barbara d’Urso, che l’aveva voluta fortemente nel suo Grande Fratello: “Piccola, conosco il tuo cuoricino e il tuo coraggio. Sono con te per qualunque cosa”, sono state le parole della conduttrice, concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle.